Torna “Maggio in…forma” per la lotta contro il tumore al seno

A Catania si rinnova l’appuntamento con la prevenzione del tumore al seno. Prende il via la nona edizione di “Maggio in…forma”, campagna di informazione e prevenzione dei tumori al seno, organizzata da Andos Catania e Fondazione Etica e Valori Marilù Tregua, con il patrocinio del Comune di Catania, dell’Assessorato della Salute Regione Sicilia, dell’ANCI Sicilia e del CSVE, Centro di Servizio per il Volontariato Etneo.

L’obiettivo di “Maggio in…forma” è combattere il carcinoma della mammella con la prevenzione, ricordando che “stare in forma” ed “essere informate” può salvare loro la vita.

Dal 2015, la manifestazione offre alle giovani donne di 40-49 anni, non raggiunte dal Sistema sanitario nazionale, l’opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografia gratuita. In questi anni sono state offerte più di 2300 mammografie contribuendo a salvare la vita di 61 giovani donne.

Quest’anno, grazie alla generosità degli sponsor, sarà possibile omaggiare più di 400 mammografie gratuite che saranno, in un calendario di date che va da maggio a dicembre 2024.

L’edizione 2024 presenta un programma ricco di iniziative e di partnership con associazioni e aziende siciliane che hanno unito le forze per diffondere tra le giovani donne l’importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno.In programma, giovedì 16 maggio alle 16.30, l’incontro al Cortile Platamone per parlare di diagnosi precoce dal titolo “Prevenzione e Benessere: la formula per la felicità”, con la partecipazione straordinaria di Gino Astorina, conduttore, autore e cabarettista catanese.

Testimonial d’eccezione di questa nona edizione di Maggio in…forma, a sottolineare gli effetti benefici sulla prevenzione primaria di uno stile di vita sano e di una regolare attività sportiva, saranno le giocatrici del Catania football club, accompagnate da Massimiliano Borbone, responsabile del dipartimento femminile del Catania FC.

Tra le novità di quest’anno la collaborazione avviata con la Caritas diocesana di Catania e con la Locanda del Samaritano che ospiteranno i medici volontari dell’ANDOS, rispettivamente nelle giornate di mercoledì 15 maggio, dalle ore 9.00 alle 12.00, e venerdì 17 maggio, dalle 15.00 alle 19.00, per effettuare gratuitamente le visite senologiche alle donne ospiti dei centri di accoglienza.

La sera di venerdì 17 maggio alle ore 20.30 andrà in scena presso il Nuovo teatro Sipario Blu in Via dei Salesiani 2, lo spettacolo teatrale dal titolo “Un pronto soccorso tutto matto”, diretto e organizzato dalle donne volontarie dell’ANDOS.

La tappa conclusiva è prevista sabato 18 in Piazza Stesicoro a Catania dove le donne di 40-49 anni potranno prenotare oltre 400 mammografie gratuite.