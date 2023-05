Maggio dei libri, al Castello Ursino la presentazione di "Nel silenzio di Margherita" di Pinella Gambino

Il libro Nel silenzio di Margherita (Il Convivio edizioni), terzo romanzo dell’insegnante catanese, oggi in pensione, Pinella Gambino sarà presentato, venerdì 19 maggio alle 17.30 al Castello Ursino, nell’ambito della programmazione di Il Maggio dei Libri. A dialogare con l’autrice sarà giornalista Maria Enza Giannetto,



«L’amore guida da sempre la mia ispirazione e la mia scrittura. Amo raccontare i sentimenti, i legami, le affinità tra gli animi sensibili», spiega la scrittrice che in questo suo terzo romanzo ripercorre, attraverso le confessioni ritrovate in un diario segreto la storia dell’amore tra Margherita e un sacerdote, scoperta tanti anni dopo dalla nipote Giulia che dalle parole e i tormenti vissuti dalla zia è spinta a intraprendere una riflessione profonda sulla propria relazione con il suo Leonardo. Sulla scia dei sentimenti si snoda tutta la scrittura di Pinella Gambino che nel 2020 ha pubblicatoe nel 2019«I mie romanzi si basano sull’amore, le relazioni e le passioni – spiega l’autrice - . Sono sempre storie che mescolano sentimenti e storia di Sicilia e che si svolgono tra palazzi nobiliari, leggende, misteri, misticismo, magia e tanta cultura e tradizione. C’è tanto di me, della mia famiglia di origine e dei miei cari perché, anche se non sono di certo storie autobiografiche, non posso fare a meno di mettere me stessa nei miei scritti».