'Magico Natale' a Palazzo Biscari

MAGICO NATALE 2021 5/6/7/8 Dicembre - Mostra Mercato del Regalo Artigianale e non solo....INGRESSO LIBERO con Green Pass. Apertura ore 10:00 fino alle 21:00. Siamo giunti alla V Edizione del "Magico Natale" che si svolgerà al Palazzo Biscari, Via Museo Biscari 10. Al Magico Natale troverete tutte le più belle creazioni di gioielli, bijoux, borse, presepi, accessori e prodotti tipici siciliani. Un'occasione unica per cominciare i vostri acquisti per i regali di Natale.