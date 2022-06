Apre a Catania “La Maison Citroën”: il secondo flagship store urbano in Italia

Apre in Italia il secondo concept italiano de “La Maison Citroën”, il flagship store urbano che esprime tutta l’identità della Marca e ne incarna perfettamente i valori di audacia e di comfort. Un allestimento originale che offre al cliente un’esperienza fisica, in un ambiente accogliente e conviviale come la propria casa, e contemporaneamente digitale, dove acquistare online il modello Citroën desiderato, in tutta semplicità.

Si trova a Catania, in via Etnea 116, all’interno dello store COIN, elegante e moderna vetrina catanese che accoglie al suo interno Lifestyle Hub, il format innovativo lanciato da COIN nel 2021 capace di offrire ai clienti una nuova esperienza di shopping, grazie a showroom esperienziali e servizi alla persona.

Lo spazio è adatto per accogliere a rotazione le ultime novità della gamma Citroën. In occasione dell’apertura il giorno 16 giugno, al centro dell’allestimento, spicca Citroën Ami – 100% ëlectric, oggetto di mobilità originale e anticonformista, che si guida a partire dai 14 anni, dal design unico dalla progettazione simmetrica. Nel corso dei mesi successivi, tutte le più importanti innovazioni saranno esposte nella elegante vetrina catanese.

Per i visitatori de “La Maison Citroën” di Catania sono previsti vantaggi esclusivi per l’acquisto online di tutti i modelli della gamma Citroën.

Inoltre, grazie alla collaborazione tra Citroën e COIN, gli stessi vantaggi sull’acquisto online si estendono anche a tutti i titolari Coincard, ovunque essi si trovino, su tutto il territorio nazionale.