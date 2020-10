Bellini festival: il soprano Hui He a Catania con "Malinconia"

Sarà il recital 'Malinconia' con il soprano cinese Hui He il prossimo appuntamento della dodicesima edizione del Bellini Festival, diretto da Enrico Castiglione. Il concerto si terrà il prossimo 15 ottobre alle 20 nella Badia di Sant'Agata a Catania. In programma anche due pagine del repertorio belliniano: 'Malinconia, ninfa gentile' e 'Per pietà, bell'idol mio'. "Sono emozionata di cantare per la prima volta a Catania, la città di Bellini, e di affrontare per la prima volta qui la sua musica - ha detto Hui He - è una città meravigliosa, ricca di perle artistiche e di cultura. Bellini è un compositore nuovo per me, che mi sta insegnando moltissimo e mi aiuta anche nel mio continuo impegno nel perfezionarmi tecnicamente. Per questo sono onorata e felice dell'invito del maestro Enrico Castiglione, che ho già conosciuto cinque anni fa come grande regista della Tosca ad Hong Kong. Spero presto di affrontare sul palcoscenico Norma, un ruolo monumentale che ogni soprano sogna".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.