MaloTrio+1 LIVE at @Prisma Music Bistrot

Dopo le ferie estive, ricomincia il calendario LIVE del #BistrotMusicale. Uno studio di registrazione che diventa Bistrot&LiveClub. Prenotazioni al +39 3496210977. Il MALOTRIO+1 nasce dall’idea di creare un omaggio ai più grandi musicisti come Herbie Hancock, Billy Cobham, Miles Davis, John Coltrane, Jaco Pastorious, Pino Daniele e tutti quei musicisti che hanno cambiato il mondo con la loro musica, rinnovandola. La scelta di ripercorrere alcune delle più straordinarie composizioni non è nuova per Maestro Filippo Di Pasqua, Carmelo Marino, Alberto Minnella e Alessandro Caltabiano; oltre ad averle sempre proposte nei loro concerti, i quattro condividono un profondo rispetto e grande amore per la tradizione del #JAZZ, del #FUNK, del #SOUL e del #ROCK. Il MALOTRIO+1 porta sul palco un jazz-rock essenziale, diretto, energico e intimo, per un'esperienza live unica nel suo genere.