Mani in pasta: Carnevale Edition

Piccoli chef, gli appuntamenti di Scialari dedicati a voi riprendono Giovedì 8 febbraio con un'attesissima edizione speciale di Mani In Pasta: Carnevale. Preparerete insieme alla Chef Deborah allegre mascherine di frolla da decorare e ovviamente anche da gustare. Durante il corso, come di consueto, una squisita merenda per i nostri piccoli cuochi. Costo laboratorio: 18€. Età: 7+. Info e prenotazioni: info@scialari.com, 095/3789677 (Anche Whatsapp). Messaggio Facebook e Instagram.