'A spasso con Giovanni Verga' a Vizzini

Il Comitato Nazionale per le celebrazioni del centenario della morte di Giovanni Verga insieme al Circolo Culturale “Giovanni Verga” di Vizzini con il contributo del Comitato Nazionale istituito e finanziato dal Ministero della Cultura - in collaborazione con numerose associazioni del territorio - organizza la manifestazione dal titolo “A Vizzini…a spasso con Giovanni Verga” che si svolgerà domenica 1 ottobre 2023.

La passeggiata avrà inizio alle ore 10,00 da piazza Umberto I a Vizzini dove vi sarà il ritrovo dei partecipanti e lo spostamento di quest'ultimi con un bus navetta che li condurrà nei pressi del Castello alle ore 10,30. Lì i presenti saranno accolti dall'Organizzazione e dalle Autorità locali; in seguito Officina Teatro Canzone curerà la “Storia dell'asino di San Giuseppe”, liberamente tratta dalla novella di Giovanni Verga.

Dalle ore 12,30 sino alle 14,00 il Castello sarà sede di rinfresco con degustazione di piatti tipici della gastronomia locale. Terminato il pranzo, Maria Chiara Paternò, interpreterà un frammento teatrale dalle “Storie del Castello di Trezza”.

Nel pomeriggio, dalle ore 15,00 sino alle 16,30 i partecipanti passeggeranno lungo via Manzoni, via Santa Maria dei Greci e piazzetta Santa Teresa accompagnati da frammenti teatrali tratti da “La Lupa”, “Mastro Don Gesualdo” e “Cavalleria Rusticana” di Giovanni Verga a cura del Teatro Skenè per la regia, adattamento e rielaborazione di Giovanni Ielo.

Al termine delle attività i presenti si raduneranno alle ore 17,00 presso il Circolo Culturale “Giovanni Verga”, sito in via Vittorio Emanuele, 27 per i ringraziamenti. Ad accompagnare l'ultimo momento della giornata la voce del soprano M. Marta Romeo che si esibirà in un “Gala lirico” insieme al maestro M. Antonio Privitera al pianoforte.

La “passeggiata con Giovanni Verga” si concluderà con un rinfresco al Circolo previsto alle ore 18,00. Anche in quest'occasione sarà possibile degustare piatti tipici della gastronomia locale. È richiesta la prenotazione inviando una e-mail a circologverga@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero +39 379 241 2082 entro e non oltre il 28 settembre 2023. La partecipazione è gratuita.