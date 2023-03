Mannarino LIVE a Zafferana Etnea

A 10 anni dal primo tour CORDE, MANNARINO torna live con il suo concept originale che ha come protagonista il suono degli strumenti a corda e annuncia le date del Tour “Corde 2023”, un nuovo imperdibile ciclo di appuntamenti estivi, prodotti e organizzati da Vivo Concerti, per seguire l’artista e percorrere un viaggio alla sua scoperta.

Preceduto dalla prima edizione “Corde 2013” e dalla seconda nel 2015, il Tour “Corde 2023” si concluderà in Sicilia, per due live organizzati da Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

25 AGOSTO: ZAFFERANA – ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO: primo annuncio della nuova stagione di eventi a Zafferana, per Sotto il Vulcano Fest 2023 e per la nuova edizione di Etna in Scena 2023, nell’ambito della programmazione promossa dal Comune di Zafferana.

26 AGOSTO: NOTO (SR) – SCALINATA DELLA CATTEDRALE ore 21.00: si arricchisce la programmazione della rassegna “Le Scale della musica – Noto Estate 2023”, promossa dal Comune di Noto. Lo spettacolo è organizzato in collaborazione con GG Entertainment, Il Botteghino.

I biglietti saranno disponibili in prevendita: ON LINE - da venerdì 31/03 ore 15.00 su www.puntoeacapo.uno (circuito Ciaotickets). PUNTI VENDITA - da mercoledì 5 aprile ore 11.00.