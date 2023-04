Mappemondi Fest: ultravisuoni del territorio

Il 20 aprile, alle 17.00, a Trame di Quartiere, a San Berillo, s’inaugura la prima edizione di Mappemondi Fest. Ultravisuoni dal territorio, rassegna multidisciplinare dedicata alle “cartografie sensibili” a cura di Marco Lo Curzio, in collaborazione con Elisa Raciti e Alessandra Rigano (Avaja), Alessandra Mammoliti (ituoigelatinipreferiti), Roberta Baldaro, Mariarosa Russo, Rachele Turrisi.

Mappemondi Fest è una ricerca sullo spazio, attraverso il linguaggio visivo e sonoro, all’interno di un luogo fondamentale per Catania. «Abbiamo scelto Trame di Quartiere – spiega Marco Lo Curzio, docente dell’Accademia di Belle Arti – perché siamo in una zona della città che inizialmente è stata messa da parte, parzialmente recuperata, e adesso è un luogo in cui c’è uno stigma che ci interessa. E per parlare degli esperimenti sviluppati dagli studenti di Progettazione grafica per il territorio, in cui si sono state fatte delle riflessioni sullo spazio, era necessario osservare da vicino un posto come Trame».

In esposizione una selezione dei lavori degli studenti dell’ABA Catania sviluppati in cinque anni di lavoro che Marco Lo Curzio ha condotto, insieme ad esperti del mondo del design, della comunicazione, dell’audio. «Vedremo e ascolteremo mappe sonore – continua Lo Curzio –, ma anche cartografie immaginarie; lo spazio in tutte le sue forme: sonoro e visivo. Il tentativo è fare esperienza dei lavori che hanno fatto i ragazzi, non vogliamo solo mostrare. Dopo Catania, vorremmo portarla in altri luoghi, ci piacerebbe arrivare a Messina». Tra i laboratori anche quelli di design territoriale curato da Avaja e quelli sonori curati da ituoigelatinipreferiti. «Da quattro anni – spiega Elisa Raciti, designer e componente di Avaja insieme ad Alessandra Rigano –, lavoriamo con gli studenti, applicando il design speculativo alla grafica. Con Alessandra abbiamo scritto uno scenario su un possibile futuro siciliano utopico e distopico, immaginando una Sicilia indipendente, composta dagli Stati Federali definiti dalle 9 province. Quest'anno gli studenti hanno lavorato su Sicilia 2132, immaginando la brand identity di questi Stati Federali. Trame di Quartiere è un posto chiave di San Berillo, e fare la mostra qui carica di significato indagare sul territorio e riuscire a vedere le cose in modo diverso».

«Quest’anno – spiega Alessandra Mammoliti, giornalista e creatrice de ituoigelatinipreferiti – abbiamo lavorato sul concetto di interferenza: intesa come sovrapposizione reale o irreale che si presenta nella vita quotidiana. Così abbiamo esplorato Catania e registrato piccole parti della città che potessero raccontare queste interferenze. Da qui sono nate le cartoline sonore che presenteremo al pubblico. Ma ci sarà anche una piccola SoundRoom, dedicata a chi ha voglia di provare a registrare e un abito, realizzato da Titti Galasso e Giulia Alesci, che faremo suonare, omaggiando gli Electronicos Fantasticos: gruppo giapponese che abbiamo scoperto durante una lezione del workshop grazie al nostro Karmagally».

Durante la tre giorni previsti anche: talk con ospiti che presenteranno i loro progetti legati al territorio; una passeggiata sonora a cura di Stefano Zorzanello sound designer e docente dell’Accademia di Belle Arti di Catania; due live set di musica elettronica a cura di Karmagally e Mimmo Pompadour.

Mappemondi Fest. Ultravisuoni dal territorio sarà visitabile dal 20 al 22 aprile 2023, nei seguenti orari: - giovedì 20 aprile, dalle 17.00 alle 21.00. - venerdì 21 e sabato 22 aprile, dalle 10.00 alle 21.00. Per partecipare alla passeggiata sonora di Stefano Zorzanello e ai laboratori di calligrafia di

Valentina Giocondo basterà iscriversi direttamente al desk di ingresso.

Per maggiori informazioni: Mappemondi Fest https://mappemondifest.altervista.org/, Trame di Quartiere https://www.tramediquartiere.org/, ABA Catania https://www.abacatania.it/, AVAJA https://www.instagram.com/avajacatania/ituoigelatinipreferiti https://www.instagram.co/ituoigelatinipreferiti/.





Giovedì 20 aprile 2023 dalle 17.00 alle 19.00: Opening MAPPEMONDI FEST a cura di Marco Lo Curzio; Talk Adottare un luogo, a cura di Carlotta Costanzo, Paolo Costanza, Asia Sabatelli; Talk Sicilia 2132, a cura di Elisa Raciti e Alessandra Rigano (AVAJA). dalle 19.30 alle 21.00: Karmagally (from ituoigelatinipreferiti) live set (ipersuoni), special guest soundress con Roberta Raciti.

Venerdì 21 aprile 2023 dalle 11.00 alle 13.00: Lab Passeggiata sonora, a cura di Stefano Zorzanello; dalle 17.00 alle 19.00: Talk Morfismo, a cura di Rachele Turrisi; Talk Corpo e Mappe, a cura di Olga Gurgone; Talk Per un osservatorio delle arti performative, a cura di Laura Cardile e Carmelo Longhitano (936pezzi). Sabato 22 aprile 2023 dalle 11.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 16.00 Lab Calligrafia, a cura di Valentina Giocondo; dalle 19.00 alle 21.00. CLOSING PARTY MAPPEMONDI FEST Mimmo Pompadour live set (elettronica/ avant dubstep).