Musica, Marcella Bella canta "L'Etna": nuovo singolo dell'artista catanese

Da venerdì 3 maggio sarà in radio e in digitale 'L'Etna', il nuovo singolo di Marcella Bella. Il brano, scritto dalla stessa Marcella insieme al fratello Rosario Bella, disponibile a oggi solo nelle versioni fisiche dell'album in vinile 'Etnea', si aggiunge così alla tracklist della versione digitale dell'album.

Esplosiva come il vulcano

In questo nuovo singolo Marcella Bella si apre e racconta senza filtri le sfumature della sua personalità, identificandosi nel vulcano siciliano Etna. ''Il vulcano mi rappresenta e mi piace pensare che non sia un caso visto che sono nata a Catania - dichiara Marcella Bella - Spesso mi dicono che non ho un carattere facile e se mi arrabbio esplodo proprio come fa l'Etna quando erutta la sua lava. Ma ogni medaglia ha il suo rovescio e riesco a essere anche dolce e sincera. In me convivono due personalità contrastanti: forte e fragile, donna e bimba… insomma, non faccio sicuramente annoiare chi mi sta vicino. Mi sono un po' raccontata in questa canzone che amo in modo particolare''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Marcella cantante e autrice

Nel nuovo album 'Etnea' l'artista esplora una nuova fase nella sua carriera, assumendo il ruolo di autrice per la prima volta. Prodotto da Fausto Cogliati e composto da 10 brani, l'album cattura i contrasti che definiscono Marcella: da un lato vulcanica, con una forza che si esprime in brani energici ed esplosivi, dall'altro lavica, piena di passione e di sentimento. Tra i brani del disco spicca 'Mi rubi l'anima', scritto a quattro mani insieme al fratello Rosario, in cui Marcella affronta con delicatezza e sensibilità il tema della violenza sulle donne. A impreziosire il brano la collaborazione con Loredana Bertè, amica e collega con cui Marcella condivide una profonda sensibilità sull'argomento, testimoniando così il loro legame affettivo e la loro connessione emotiva.