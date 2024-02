“Lights in the shadow”, al Monk il quartetto di Marco Sinopoli

Ancora un grande protagonista jazz italiano per il quarto appuntamento della stagione 2024 del Monk Jazz Club di Catania, il palcoscenico più prestigioso della musica afro-americana nella Sicilia orientale. Venerdì 22 e sabato 23 febbraio il jazz club catanese ospiterà tre concerti del quartetto del chitarrista e pianista romano Marco Sinopoli il quale suonerà affiancato da Simone Alessandrini al sax soprano, Marco Siniscalco al basso e Marco Rovinelli alla batteria.

Tre i live in calendario nella sede di Palazzo Scammacca del Murgo, in piazza Scammacca 1 a Catania: giovedì 22 febbraio alle ore 21.30 e venerdì 23 febbraio sia alle ore 19 che alle 21.30. Biglietti: € 27, ridotto € 16,50 studenti, docenti, operatori culturali. Prevendita on line su https://www.ciaotickets.com/biglietti/marco-sinopoli-4et .

Per info e prenotazioni, e acquisto in cassa: email prenotazioni@monkjazzclub.it , telefono/whatsapp 3401223606. Monk Jazz Club: Palazzo Scammacca del Murgo, piazza Scammacca 1, Catania.