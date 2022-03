"Mare nostrum musica est" il 23 marzo: il programma

Il 23 marzo, dalle ore 9.30 alle 17.30 presso l'Istituto Incremento Ippico di Catania, si terrà l'evento "Mare nostrum musica est". Si tratta di un seminario storico musicale in due movimenti, rganizzato dalla facoltà di Scienze politiche e sociali dell'università di Catania, corso di Laurea Magistrale in Storia e Cultura dei paesi mediterranei.

Il seminario, gratuito e aperto al pubblico (per le adesioni scrivere a vmaimone@unict.it) intende avvicinare gli studenti non solo allo studio della musica come fonte storica ma, soprattutto, a spingerli verso una visione multidisciplinare e allargata di tutto ciò che racconta l’uomo. Non compartimenti chiusi e a tenuta stagna ma vasi comunicanti che, solo se messi in relazione gli uni con gli altri, possono offrire al ricercatore la visione più completa di ciò che è stato e di quello che siamo. Il fil rouge del seminario sarà il mare che, fin dall’antichità, ha permesso e spinto le popolazioni a spostarsi e a comunicare fra loro per motivi commerciali certo, ma senza mai dimenticare che questi scambi hanno finito per mischiare i popoli mettendo in comunicazione anche aree geografiche molto lontane.

Il seminario, non a caso, è diviso in due movimenti così come avviene anche nella partitura musicale tipica della musica etnica. Il primo movimento si propone di ricostruire una linea melodico-ritmica che unisce la Grecia Classica al mondo arabo passando dalla Magna Grecia attraverso il Mediterraneo. Allo stesso tempo, si spiegherà dal punto di vista storico e musicale quale sia stata la metamorfosi del flauto di canna, da Pan alla tradizione Mevlana Dervish (il sufismo) alle Launeddas Sarde.

A seguire, si chiarirà quale sia stata la successiva evoluzione che ha trasformato i flauti in chanter per la Zampogna e la Gaita grazie l’aggiunta dell’otre di pelle animale tutto comparato in un percorso storico letterario che si svolge con continuità dalla Bibbia a Leopardi. Il secondo movimento sarà un viaggio non più solo per mare ma anche sulle vie dei carritteri siciliani, quelle ragnatele di sabbia e sudore che, insieme alle merci, muovono il racconto di un popolo. Ci teniamo a specificare che il seminario tutto non avrà solo funzione didattica teorica ma una parte importante sarà dedicata alla pratica per poter capire a fondo e apprendere il metodo primigenio della tradizione orale musicale e ritmica.