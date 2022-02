Marracash LIVE alla Villa Bellini il 13 agosto 2022

Con un successo di vendite senza precedenti nel rap italiano, MARRACASH è pronto a portare live sui palchi indoor e outdoor più importanti di tutta Italia i suoi grandi successi e, soprattutto, i suoi due ultimi album da record, “PERSONA” e “NOI, LORO, GLI ALTRI”. Con l’arrivo di un tour atomico e due album che non smettono di collezionare certificazioni e piantonare le posizioni più alte di tutte le classifiche, MARRACASH continua a confermarsi non solo come il King del Rap, ma anche come uno degli artisti più influenti dell’intera scena musicale italiana discografica e live.

Tra i 13 appuntamenti live nelle più importanti rassegne estive c’è anche quello di CATANIA, sabato 13 agosto 2022, alla Villa Bellini: nella programmazione del Catania Summer Fest 2022 a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Catania, nonché della nuova edizione della rassegna Sotto il Vulcano 2022, organizzata da Puntoeacapo e Sopra La Panca, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita. I biglietti sono già disponibili in prevendita qui https://bit.ly/MarraCT e nei punti vendita autorizzati.