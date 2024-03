Conferenza e visita guidata a Villa Vagliasindi

Orario non disponibile

Quando Dal 09/03/2024 al 09/03/2024 solo domani Orario non disponibile

Melior de cinere surgo, Obiettivo Catania e il b&b Ca De Andreas Rosas organizzano una conferenza con visita guidata a Villa Vagliasindi in piazza Cavour 19.

Villa Vagliasindi è una dimora in stile eclettico progettata intorno al 1911 dall'ingegnere Filadelfo Fichera e completata dal figlio Francesco! La dimora fu fortemente voluta dal dottor Giuseppe Vagliasindi come residenza privata ,nonché come studio e clinica oculistica

Programma: conferenza di Milena Palermo sulla storia della famiglia Vagliasindi e sull'architetto Francesco Fichera progettista della dimora e di numerose strutture della prima metà del Novecento presenti a Catania, visita guidata alle sale della villa arredata con mobili d'epoca, pavimentazioni in cementine e soffitti decorati a stucco in stile liberty, piccolo rinfresco.

Ticket d'ingresso 16€ a persona da pagare in loco. Prenotazione obbligatoria al numero whatsapp 347 1565447 entro le 23:00 di venerdì 8 marzo.