Masterful Work - Award and Exhibition 2023

MASTERFUL WORK 2023 - Contea del Caravaggio – Villa delle Arti. Dal 1/15 Dicembre 2023.



Venerdì 1 Dicembre ore 19 .00 verrà inaugurata la Kermesse Culturale Internazionale “MASTERFUL WORK 2023” nella splendida cornice della Villa delle Arti in Contea Caravaggio Museum, sita in San Giovanni La Punta (CT)



Nelle sale verranno esposte le opere degli artisti :



Alex Caminiti (ITALY) – Claudio Giulianelli (ITALY) – Raquel Di Carvalho (BRAZIL)



Luciano Manara (ITALY) – Claus Brusen (DENMARK) – Eduardo Alanis (MEXICO)



Verónica Winters (USA) – Arthur Gain (RUSSIA) – Elena Tarasenko (LATVIA)



Noemì Costantini (ARGENTINA) – Yamil Picco (ARGENTINA) – Federica Orsini (ITALY)



Roberta Serenari (ITALY) – Erica Calardo (ITALY) – Matthias Kostner (ITALY)



Yuri Falzetti (ITALY) – Ines Darwich (ARGENTINA) – Camille Ross (USA)



Kurdo Rifaae (AUSTRIA) – Stella Chaviart (GREECE) – Doris Anderson (CANADA)



Katy Bishop (USA) – Volker Merkle (GERMANY) -Tommaso Dognazzi (ITALY)



Giordano Sidella (ITALY) – Graziella Ferlito (ITALY) – Stefano Bettini (ITALY)



Enzo Silvi (ITALY) – Bruna Borghi (ITALY) – Diego Valentinuzzi ( ITALY)



Maurizio Sardanelli (ITALY) – Alexander Donskoi (CANADA) – Anna Bellinazzi (ITALY)



Carmelo Fabio D’Antoni (ITALY) – Hea Ja Kim (SOUTH KOREA) – Hottmar Horl (GERMANY)



Nicola Styan (ENGLAND) – Karmin Schafer Hansen (USA) – Miranda Pantano (USA )



Anita Alabau (FRANCE) – Myroslav Pivtoranis (UKRAINE) – Antonella Cinelli (ITALY)



Francesca Guetta ( ITALY) – Silvio Cannizzo (ITALY) – Ylva Waden (SWEDEN)



Celestino Mesa (CANARY ISLANDS) – Jara Marzulli (ITALY)



All’interno dello Studio d’Arte M.A.S (Movimento Artistico Stilnovista) annesso alle sale espositive , verrà allestita in contemporanea, la personale del Maestro di fama Internazionale Carmelo Fabio D’Antoni con le opere appartenenti alla sua collezione privata.



Sarà inoltre visibile la galleria permanente della collezione “Paradise” del Maestro Alexander Donskoi. La serata sarà presentata dalla Direttrice del CCM Museum e Ars Magistris Group Magazine, Dott.ssa Mariagrazia Minio, che con l’occasione presenterà gli artisti espositori e il programma della Kermesse.

La mostra sarà visitabile presso la Villa delle Arti CCM Museum dal 1 Dicembre a 15 Dicembre 2023, via Rimini 1 – San Giovanni La Punta CT . Sarà visitabile esclusivamente su prenotazione dalle 16 alle 20. Per prenotazioni telefonare al: +39 3896154200.