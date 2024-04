Matteo Paolillo presenta il suo libro a Catania: domenica 21 aprile

Matteo Paolillo - attore, musicista e sceneggiatore - è tra i protagonisti della popolare serie tv Mare fuori, di cui ha scritto e canta anche la sigla. Presenterà il suo romanzo d’esordio "2045" ( Solferino libri) domenica 21 aprile a Catania, alle ore 17, presso Mondadori Bookstore in via Gabriele D’Annunzio. Ingresso con pass numerati.

Il libro "2045"

Zyon è un ragazzo che ha perso le gambe in un incidente: l’unica salvezza, per non restare disabile a vita, sono le "UltraGambeW, una nuova tecnologia prodotta dai laboratori del magnate Mr Elyiah. L’Amazzone, la sorella maggiore di Zyon, della tecnologia non si fida affatto, tanto da essersi unita a un gruppo di ribelli che per opporsi alle derive più tossiche dei progetti di Mr Eliyah rischia l’arresto e la galera. Babylon, il figlio di Mr Eliyah, della tecnologia è vittima: è un drogato di realtà virtuale e vive quasi da recluso. Durante un fatidico evento, i destini dei tre ragazzi si incrociano. Babylon e l’Amazzone, come Romeo e Giulietta, si ritrovano avvinti da un sentimento ma separati da uno scontro più grande di loro. E Zyon dovrà scegliere da che parte stare, mentre Mr Elyiah lavora a un progetto che può rendere immortali e la Ribellione si prepara all’assalto finale per impedirgli di portarlo a termine. Un romanzo d’esordio appassionante e convincente, dal ritmo cinematografico ma capace di una riflessione profonda sul nostro mondo e sui sentimenti.