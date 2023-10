Max Gazzè LIVE al Teatro Metropolitan

Prezzo non disponibile

Rientrato da un lungo periodo di musica in giro per il mondo, Max Gazzè torna sulla scena discografica con tante novità: è infatti già uscito il nuovo inedito, “Che c’è di male”, preludio al tour nei teatri e al nuovo album di inediti, “Amor Fabulas”,mgià annunciato per la primavera 2024.

CATANIA - 3 novembre (Teatro Metropolitan) - a cura di Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita

PACE DEL MELA (ME) - 4 novembre (Auditorium Teatro Del Mela) ore 21.00 - a cura del Comune di Pace del Mela

PALERMO - 5 novembre Teatro Al Massimo ore 21.00 - a cura di Puntoeacapo e Shake it con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.puntoeacapo.uno, Ticketone e Boxoffice Sicilia.