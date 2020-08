Max Gazzè LIVE a Zafferana Etnea

23 agosto 2020 | ore 21:00 Sotto il Vulcano Anfiteatro Falcone e Borsellino Zafferana Etnea (CT): https://puntoeacapo.uno/. Dopo l’annuncio dei tre concerti alla Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma arrivano le prime date del tour estivo di Max Gazzè che sarà anche in Sicilia: “Quello che la Musica può fare” non è soltanto il ritornello di una canzone, Gazzè scende in palco in un momento molto delicato per il settore dei live e lo fa accompagnato dalla sua band storica; nessuna formazione ridotta né di musicisti, né di crew tecnica

e di produzione, tutti di nuovo sul palco per rilanciare la filiera della musica dal vivo. La scaletta mescolerà i successi dei primi album ai brani più recenti.