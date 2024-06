A Catania un'estate a tutto sport: gli europei di calcio e le olimpiadi in diretta sul maxischermo in Galleria

Tra il caldo afoso, il traffico cittadino e la solita routine, una giornata di relax e divertimento è quello che ci vuole. Ancora di più se, nel frattempo, si può tifare la nazionale italiana o guardare il proprio atleta preferito vincere una medaglia d’oro.

Il posto giusto per farlo? Il Centro Commerciale Porte di Catania!

Dal 14 giugno al 14 luglio, il maxischermo della Galleria trasmetterà in diretta ogni partita degli europei di calcio: i visitatori sono invitati a godersi i gironi eliminatori, i quarti di finale, le semifinali e l’ambita finale in un ambiente climatizzato e confortevole, per vivere insieme l’emozione di ogni gol proprio come sul campo. Inoltre, eccezionalmente in occasione delle partite dell’Italia, la chiusura sarà posticipata alle ore 23.

Le olimpiadi, invece - che in questa XXXIII edizione si svolgeranno a Parigi - prenderanno il via il 26 luglio e si protrarranno fino all'11 agosto. La cerimonia di apertura darà il via a due settimane piene di adrenalina e competizioni intense, con atleti provenienti da tutto il mondo pronti a gareggiare per l'oro: si prevedono delle sfide avvincenti!

Un’ottima occasione per trascorrere momenti di gioia, facendosi trasportare dal sano entusiasmo di un tifo condiviso. Il maxischermo si trova presso l’Area Ristorazione, che offre tantissime proposte squisite per gustarsi lo sport anche con il palato.

Il Centro Commerciale Porte di Catania è il luogo ideale dove vivere questi momenti di svago e trovare anche ciò che serve nei suoi 150 negozi pronti a soddisfare tutti i gusti e le esigenze: dall’elettronica all’abbigliamento, passando per sport, casalinghi e molto altro.

Gli eventi sportivi sul maxischermo sono completamente gratuiti e aperti a tutti. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito e sui profili social del Centro, sempre aggiornati e ricchi di contenuto.

Informazioni utili

Dove: Centro Commerciale Porte di Catania in Via Gelso Bianco

Quando: dal 14 giugno.

In occasione delle partite dell’Italia, la chiusura sarà posticipata alle ore 23

Tutte le partite degli europei di calcio e le gare delle olimpiadi saranno trasmesse gratuitamente sul maxischermo del Centro Commerciale Porte di Catania.