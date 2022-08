Meditazione in spiaggia al tramonto

Ci vedremo alle 19.15 si raccomanda la puntualità) per una esperienza di meditazione in spiaggia a Marina di Cottone (Fiumefreddo di Sicilia). PUNTO DI RITROVO: il punto di ritrovo é all'ingresso della spiaggia quella subito dopo il ponticello ed il semaforo (se non conosci il posto manda un whatsapp al 3465788897 e ti sarà inviata la posizione precisa).

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: Per la meditazione è importante portare il tappetino (uno a persona, se siete più di uno) ed indossare abbigliamento estivo comodo. Poi costume, asciugamano, acqua ecc... tutto l'occorrente per trascorrere del tempo in spiaggia. Eventualmente spray anti- zanzare.



PRENOTAZIONE: mandare un messaggio whatsapp al 3465788897 con oggetto "meditazione in spiaggia" e nome, cognome e numero di partecipanti. La sessione costa 8 euro. Il momento di meditazione durerà circa un'ora.

DOPO LA MEDITAZIONE: Chi vuole potrà rimanere anche dopo la meditazione, portando la cena a sacco e ceneremo in spiaggia. Se suonate uno strumento, e volete condividere la vostra musica, è possibile farlo.



CHI CONDUCE: Antonella Consoli, psicologa abilitata, counselor. Istruttrice Mindfulness. Specializzanda in psicoterapia breve strategica ed ipnosi. Organizzatrice di numerosi eventi psicologici ed olistici. Collabora con diverse riviste di psicologia e spiritualità.