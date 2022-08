Ci vedremo alle 18 e per una esperienza di meditazione in spiaggia a Marina di Cottone (Fiumefreddo di Sicilia). PUNTO DI RITROVO: il punto di ritrovo é lo stesso dell'altra volta. Se sei a piedi di fronte al ristorante Mare Kambo, seconda entrata per la spiaggia (dopo il lido Pennino). Vicino al fiume. All'ingresso della spiaggia c'è scritto "pace" con le pietre per terra.

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO: Per la meditazione è importante portare il tappetino (uno a persona, se siete più di uno) ed indossare abbigliamento estivo comodo. Poi costume, asciugamano, acqua ecc... tutto l'occorrente per trascorrere del tempo in spiaggia. Munirsi di pray anti- zanzare.

PRENOTAZIONE: mandare un messaggio whatsapp al 3465788897 con oggetto "meditazione in spiaggia" e nome, cognome e numero di partecipanti. La sessione costa 8 euro. Il momento di meditazione durerà circa un'ora. N.B. Prenotazione necessaria al numero whatsapp 3465788897 per essere aggiornati su eventuali modifiche riguardo l'evento.

DOPO LA MEDITAZIONE: Chi vuole potrà rimanere anche dopo la meditazione, portando la cena a sacco e ceneremo in spiaggia.

CHI CONDUCE: Antonella Consoli, psicologa abilitata, counselor. Istruttrice Mindfulness. Specializzanda in psicoterapia breve strategica ed ipnosi. Organizzatrice di numerosi eventi psicologici ed olistici. Collabora con diverse riviste di psicologia e spiritualità.