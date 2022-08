Meditazioni e pratiche di immersione nei boschi

Esperienza di immersione in natura, che unisce i benefici di passeggiare nel bosco con le pratiche di consapevolezza e meditazione. Gli scenari della nostra esperienza saranno un bosco incantato, che conduce al centenario albero “Ilice di Carrinu” ed il sentiero Piano Bello, nel territorio di Milo, all'interno del Parco dell'Etna.



Ci aspettano diverse pratiche, e momenti, di consapevolezza: meditazioni, respirazioni e pratiche di riconnessione con la natura durante il sentiero che conduce all'Ilice. Vedremo...Sentiremo...Percepiremo il bosco in modo nuovo. La proposta di meditazione, e le pratiche di consapevolezza, sono aperte a tutti, sia a coloro che ne hanno già fatto esperienza, sia a chi si avvicina a questo mondo per la prima volta.



PUNTO D'INCONTRO:

Ci incontreremo a Piazza Belvedere, Milo, ore 16:30. Da lì ci sposteremo con le auto ( 5 minuti circa) per raggiungere il sentiero. Rientro previsto intorno alle 21:00



ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO:

Scarpe da trekking (in alternativa scarpe da ginnastica), giacca a vento o felpa in zaino per la sera, cena a sacco, borraccia con almeno 1,5 litro d’acqua, torcia e un tappetino a persona (se siete più di uno) per svolgere attività mindfulness.

La passeggiata è consigliata a chi è in buona forma fisica. Il sentiero è facile ma ci sono due salite.

Quindi é facile per chi é solito fare trekking. Di livello medio per chi non é abituato a fare trekking

L'esperienza é sconsigliata a chi soffre di malattie cardiache o respiratorie.

Sono circa 5 km in totale con un dislivello in salita di 150 m.



COSTI E MODALITA' DI PRENOTAZIONE:

Il costo dell’esperienza è di € 15,00 -

PER PRENOTARE :

Messaggio whatsapp al 3465788897 con oggetto "Etna therapy: meditazione e pratiche di immersione nei boschi" indicando il tuo nome, cognome, numero partecipanti.

L'esperienza è adatta a giovani, ed adulti, e anche ad adolescenti motivati



L'IMMERSIONE NEI BOSCHI

Shinrin-yoku è un termine coniato nel 1982 dal Ministero delle Foreste giapponese nell’ambito di un programma di sanità pubblica. Lo possiamo tradurre come “bagno nella foresta”. Si tratta, essenzialmente, di un particolare metodo della medicina naturale diffusosi in Giappone nel corso degli anni Ottanta. Tale metodo si basa sul principio che trascorrere del tempo immersi nella natura porti ad avere alcuni sorprendenti benefici per la salute. Tale pratica è conosciuta, anche, come forest bathing o in modo più generico come forest therapy.

In estrema sintesi si tratta di “girovagare” per i boschi traendo giovamento

dalle sostanze immunostimolanti emesse dai tronchi e dalle foglie degli

alberi.



LA MINDFULNESS

La parola Mindfulness è la traduzione del termine "Sati", che in pali ( il linguaggio usato dal Buddha) significa "consapevolezza", "attenzione", ovvero "attenzione cosciente".

In questi anni innumerevoli, innumerevoli sono state le conferme scientifiche a sostegno della tesi secondo la quale la pratica della meditazione Buddhista sia in grado di fornire innumerevoli benefici fisici e psicologici, che vanno ben oltre la riduzione dello stress.



CHI CONDUCE:

Antonella Consoli, psicologa abilitata, counselor. Istruttrice Mindfulness.

Specializzanda in psicoterapia breve strategica ed ipnosi.

Organizzatrice di numerosi eventi psicologici ed olistici ( in particolare legati alla meditazione in natura, alla spiritualità e psicologia femminile, alle relazioni, al Risveglio e alla Biodanza)

Collabora con diverse riviste di psicologia e spiritualità.