Melior de Cinere Surgo - Storie di Solidarietà e Rinascita

Etna 'ngeniousa è orgogliosa di proporre un nuovo evento, in collaborazione con la Comunità di Sant'Egidio. MELIOR DE CINERE SURGO - STORIE DI SOLIDARIETA' E RINASCITA - SABATO 9 APRILE 2022. Appuntamento ore 9.45 presso la Chiesa di Santa Chiara (Via Garibaldi 89, Catania). CONTRIBUTO LIBERO.

Parte dei fondi raccolti saranno devoluti alla Comunità di Sant'Egidio per le loro attività di solidarietà e assistenza verso coloro che vivono in difficoltà, a Catania come nelle grandi emergenze internazionali, quali quella in Ucraina che stiamo vivendo. Invitiamo anche a contribuire materialmente alle attività solidali della Comunità di Sant'Egidio, portando beni di prima necessità (scatolame, pasta, latte, prodotti di igiene personale).

PROGRAMMA Catania Barocca, la rinascita. La grande città monumentale e i tesori nascosti. - Chiesa di Santa Chiara (interno) - Chiesa della SS. Trinità (interno) - Via Crociferi - Basilica Collegiata e tante altre sorprese. INFO E PRENOTAZIONI - asso.etnangeniousa@gmail.com - 338.1441760 / 333.9119648.