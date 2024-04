Meltin’folk Festival

Torna a Catania Meltin’folk, il Festival di musica folk e world che quest’anno giunge alla sua XX edizione con un programma ricco di eventi dal 5 al 14 aprile 2024.

La ventesima edizione di “Meltin’folk - Music as medicine”, festival incentrato sulla mescolanza delle tradizioni originarie del vecchio continente, sarà un viaggio tra dinamiche passate e presenti, situazioni, necessità, controversie, che suscitano da sempre l’interesse e l’amore per la musica del sud Italia. Attraverso il percorso millenario tracciato dal tamburo, il festival esplorerà infatti le relazioni fra le culture a questo strumento collegate.

L’evento, realizzato principalmente presso il Tinni Tinni Arts Club di Catania (Via Scuto 19), prevede, oltre ai concerti, anche una sezione di laboratori (8 e 9 aprile) ospitata presso il Centro UniversItario Teatrale (CUT) e offerta gratuitamente agli studenti del corso di Storia della Musica e aperta alla città, grazie alla collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane dell’Università di Catania.

Primo appuntamento venerdì 5 aprile alle ore 21.00 (Tinni Tinni Arts Club) con Hiram Salsano in concerto. La campana Salsano presenterà "Bucolica", album di debutto della musicista sul repertorio di tradizione orale del Meridione: Bucolica è una dimensione sonora che parte dalle campagne e dalla tradizione orale, attraverso canti arcaici, donati alla contemporaneità.

A seguire sabato 6 aprile, dopo il workshop di tamburello salentino con Enzo Fina (ore 15:00/18:00), il concerto di Areasud Eletric Roots (ore 21:00 - Tinni Tinni Arts Club). Areasud Electric Roots è la prima produzione in studio di un collettivo musicale che nasce nel 2023 come progetto parallelo del Quartetto Areasud, attivo in Sicilia dal 2010 nel folk e nella world music.

Conclude il weekend Persephone in concerto domenica 7 aprile ( ore 21:00 - Tinni Tinni Arts Club). Persephone è un concerto contemporaneo e si racconta in scena con i suoni e le voci di Luigi Cinque eStefano Saletti, con il commento vocale di una delle più straordinarie e riconosciute voci della world music e del contemporaneo, Urna Chahar-Tugchi. I tanti strumenti a corde della tradizione mediterranea suonati da Saletti (oud, bouzouki, saz baglama), si uniscono ai fiati e tastiere e live electronics di Cinque (clarinetto, sax, duduk e il canto afro/druphad), in un continuo gioco di rimandi a temi tradizionali e improvvisazioni, interagendo con le melodie di Urna in un continuo processo di composizione in tempo reale.

Lunedì 8 aprile spazio al cinema con la proiezione del film-documentario “The fabulous tricker” – In viaggio con Antonio Infantino” (ore 19:30 Tinni Tinni Arts club). Martedì 9 aprile “Musicàntica in concerto” ( ore 21:00 - Tinni Tinni Arts Club) e per concludere la ventesima edizione di Meltinfolk domenica 14 aprile “Dymelos” – direzione Ioannis Tsamis, concerto per coro e gruppo di danze tradizionali greche e macedoni (ore 18:00 Salone Papotto, Via Zurria 67).

Il festival, che vede la direzione artistica dello studioso e musicista catanese Roberto Catalano, è organizzato dall’associazione Darshan, i cui programmi artistici sono ricchi di iniziative durante tutto l’anno e spaziano in vari generi musicali dalla musica tradizionale a quella classica, in collaborazione con Areasud, associazione di promozione sociale, e anche grazie al sostegno di istituzioni pubbliche e private il come Nuovo IMAIE.Meltin’folk è inserito nella rete di festival siciliani aderenti a Italiafestival, la più importante associazione di festival italiani.

L'evento è organizzato con il patrocinio e contributo dell’Assessorato regionale turismo e spettacolo e Nuovo Imaie - I diritti degli artisti, in collaborazione con Città di Catania.

Programma completo

ven 5 aprile – Tinni Tinni Arts Club, via Scuto 19 h 21:00, Hiram Salsano in concerto

sab 6 aprile – Tinni Tinni Arts Club, via Scuto 19 h 15:00 / 18:00, workshop di tamburello salentino con Enzo Fina, h 21:00, Areasud Electric Roots in concerto

dom 7 aprile – Tinni Tinni Arts Club, via Scuto 19h 21:00, Persephone in concerto

lun 8 aprile – Tinni Tinni Arts Club, via Scuto 19 h 19:30, proiezione film-documentario “The fabulous tricker” – In viaggio con Antonio Infantino Regia di Luigi Cinque – Italia, 2018, durata 95’

mar 9 aprile – Tinni Tinni Arts Club, via Scuto 19 h 21:00, Musicàntica in concerto

dom 14 aprile – Salone Papotto, via Zurria 67 h 18:00, Idymelos – direzione Ioannis Tsamis Concerto per coro e gruppo di danze tradizionali greche e macedoni

Ingresso ai concerti 5 euro

8 / 9 aprile – Centro Universitario Teatrale - CUT Unict, piazza Università 13

laboratori su musica e trance lun 8, h 10-12 / mar 9, h 14-16 Ingresso libero