"Memento mei, Ricordati di me": lo spettacolo della scuola di danza Aire

"Memento mei. Ricordati di me. Le dignità di un essere umano è un diritto in ogni fase della sua vita. Quello che dobbiamo ricordare è il tronco dell'albero che ci sostiene, perchè senza il legno nodoso e la corteccia umida, segnata dal tempo, le foglie non esisterebbero" (di Delia Sambataro). Comincia così la lezione dimostrativa della scuola Aire Centro Studi Danza di Catania che è andata in scena, lo scorso sabato 24 giugno, presso il teatro Metropolitan.

Il tempo che passa, l'invecchiamento, la perdita della dignità, la solitudine. In una società sempre più “liquida”, dove i legami sociali tra gli individui sono sempre più inconsistenti, più fragili, gli anziani sono messi da parte, emarginati, lasciati soli. Perchè "rallentano" questa società. E, invece, rappresentano il valore aggiunto. Capaci di mettere la loro esperienza al servizio dei giovani. Di sostenere, aiutare e, spesso, accudire. Proprio a questi nonni, alla loro saggezza e affetto incondizionato, gli studenti di Aire, con la direzione artistica della professoressa Fia Distefano, hanno dedicato lo spettacolo di fine anno.

Dalle coreografie di danza classica della Maestra Fia Di Stefano, sulle note di Bach, Chopin, Vivaldi e Casta Diva di Vincenzo Bellini con il Maestro Alberto Alibrandi al piano e il Soprano Ester Ventura, a quelle di Modern Contemporary ideate dalla Maestra Naikè Negretti, a quelle di Hip Hop del Maestro Alosha, sulle note della percussionista Soemia e del trombettista Antonio Torrisi.

Tantissimi ragazzi, di tutte le età, dai più piccoli ai più grandi, seguiti anche dalle insegnanti della scuola Andrea Chittari e Federica Musumeci, hanno emozionato il pubblico e i tanti nonni presenti, lanciando un messaggio importante sull'educazione ai sentimenti e puntando l'attenzione sul ruolo dei nonni, centrale all'interno della famiglia. Perchè come ha sottolineato la Maestra Fia Di Stefano, riprendendo il verso di una poesia di Emily Dickinson: "Non puoi far crescere il ricordo quando ha perduto la radice".