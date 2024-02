I produttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano a Catania al mercatino 'a fera bio Mercato della Terra Slow Food, al Parco Madre Teresa di Calcutta (di fronte il cine teatro Ambasciatori).

Alla 'A Fera Bio potrai trovare un'offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi, miele, conserve, salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno. Ma è anche possibile praticare attività yoga con la nostra insegnante Alice; far fare laboratori manuali con i più piccini con la maestra steneriana Elisa e con gli insegnanti della scuola naturale Catania, ascoltare buona musica, partecipare ai laboratori del gusto organizzati da Slow Food Catania.

Ecco il programma fera bio 11 Febbraio 2024:

ore 8,30 i produttori BIO e Slow food danno il benvenuto aprendo i loro stand e mettendo in bella mostra cibi buoni puliti e giusti

ore 9.30 Nuova Acropoli si occuperà di opere di riqualificazione e pulizia del parco Madre Teresa di Calcutta

ore 10,00 apertura spazio baratto - scambio di oggetti e abbigliamento usato per dare un valore diverso all'economia Yoga con Alice - evento ad offerta libera prenotazione obbligatoria tel +39 349 541 6868 (Alice)

Laboratorio del gusto Slow Food: I Legumi, per festeggiare la giornata mondiale dei Legumi (10 febbraio) potrai scoprire i legumi siciliani e i loro presidi slow food. Inoltre ti verrà raccontato l’importante valore proteico che questi alimenti assumono per la nostra alimentazione.

Per i più piccini. Laboratorio creativo per bambini dai 4 anni in su - delle belle mascherine noi creiamo Evento a cura di Arch'i Nuè - progetto pedagogico culturale steineriano -evento ad offerta libera. Gradita prenotazione tel +39 388 750 6520 (Elisa Chiesa).

Laboratorio per bambini dai 5 anni in su - lavorazione a maglia con telaio per la realizzazione di una fascia copri orecchie. Evento a cura di Scuola Naturale Catania & Naturalmente progetto Infanzia. Gradita Prenotazione tramite whatsapp al +39 34746729

ore 11,00 Intrattenimento musicale curato dal collettivo Jazz About Francesco Laurino sax, Francesco Di Tommaso piano, Tino Liotta drums, Mario Platania contrabbasso