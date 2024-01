Mercaino 'A Fera Bio

Indirizzo non disponibile

I produttori di cibo certificato da agricoltura biologica e i produttori slow food ti aspettano a Catania al mercatino 'a fera bio Mercato della Terra Slow Food, al Parco Madre Teresa di Calcutta (di fronte il cine teatro Ambasciatori).

Il mercato è anche Mercato della Terra, rete di mercati di produttori e di contadini di carattere internazionale promosso da Slow Food. Con il nuovo anno l'appuntamento con la qualità dei prodotti da Agricoltura Biologica si sdoppia in due momenti differnti: ogni seconda domenica del mese e ogni quarta domenica del mese presso il Parco Madre Teresa di Calcutta, in via Eleonora D'Angiò.

Alla 'A Fera Bio potrai trovare un offerta varia di cibi genuini: ortaggi, frutta, legumi, miele, conserve, salumi, formaggi, farine di grani antichi molite a pietra, pasta artigianale e prodotti da forno. Ma è anche possibile praticare attività yoga con la nostra insegnate Alice; far fare laboratori manuali ai più piccini con la maestra Elisa ed ascoltare buona musica.