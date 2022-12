Mercatino Artigianale di Mascalucia

Anche a Natale, torna il Mercatino Artigianale a Mascalucia. Appuntamento dall'8 al 21 dicembre 2022. Un'opportuntà per fare regali originali, comprare da artigiani locali ed incentivare l'economia locale. Tutte le domeniche mattina sarà prevista la presenza di Babbo Natale, che porterà caramelle per i bambini, e ci saranno anche la "pesca a sorpresa" e la raccolta dei giocattoli da donare per i meno fortunati. Ingresso libero.