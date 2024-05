Flea Market alla Nù Doganae

Quante vite può avere un capo d'abbigliamento? Al Pop Up Market Sicily pensiamo che sicuramente ne ha molte di più dell'utilizzo effettivo che ognuno di noi ne fa.

Grazie alla rivendita di capi usati ma in buono stato, non solo ci si può permettere di fare shopping senza sentirsi troppo in colpa, ma si raggiunge anche l'obiettivo di assumere un comportamento sostenibile nei confronti dell'ambiente

L'idea del Flea Market nasce dall'esigenza di dare nuova vita ai capi usati ed attenzionare il vintage, che non è solo una tendenza passeggera ma una realtà che prende sempre più piede. Sabato e

Domenica 18 e 19 maggio, presso Nü Doganae, troverete una selezione super cool di vintage seller, quindi, vi lanciamo un bel programmino del tipo: passeggiata in centro, shopping e aperitivo. Ingresso libero.

Sabato 18 maggio dalle 10:00 alle 22:00

Domenica 19 maggio dalle 10:00 alle 21:00