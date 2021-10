'Metti una domenica a pranzo' - Live Gianluca De Rubertis

Racconto di una domenica in campagna, con le lasagne, con il vino e con la musica. Live: Gianluca De Rubertis. Food by: Jane's ADD* tapas bar. Music by: Shazam Ipanema - Renato G.lo - La Bek - Candida - Carlitos. Ticket Via Dice Italy: https://link.dice.fm/D5IZL9UUWjb.

Gianluca De Rubertis nasce a Lecce nel 1976. Nel 2001 fonda, assieme alla sorella Matilde, a Riccardo Schirinzi e Giancarlo Belgiorno, gli Studiodavoli, che vincono l’Arezzo Wave Festival 2002 e nel 2003 firmano per Record Kicks con cui pubblicano “Megalopolis” (2004) e “Decibels for dummies” (2006), imponendosi sin da subito come band unica in Italia per suono, stile e riferimenti. Nel 2006 De Rubertis si trasferisce a Milano e decide di collaborare con Alessandra Contini, con la quale fonda la band Il Genio. La scalata alla ribalta per questa nuova formazione è rapidissima: nel 2007 i due vengono contattati dalla storica etichetta Cramps e il primo album omonimo esce nel marzo del 2008. Contemporaneamente, grazie all'immagine ricercata del duo e all'enorme curiosità destata dal singolo "Pop porno", Il Genio si affaccia prepotentemente anche nel mondo delle riviste di costume e di moda. Il videoclip del singolo "Pop porno", diviene un vero e proprio “fenomeno”. È del 2020 l’approdo alla casa discografica Sony music, con cui licenzia il suo nuovo album, “La violenza della luce”, il terzo da solista.

