'Micro e Macro' a Ludum

Micro e Macro al LUDUM. Domenica 10 Dicembre vi perderete tra l'infinitamente grande e nel micro mondo. Un appuntamento con il nostro laboratorio di biologia, in cui imparerete ad estrarre il DNA dai vegetali e ad osservarlo al microscopio, inoltre i nostri microanimali e le osservazioni dell'impercettibilmente piccolo.

Come se non bastasse il nostro meraviglioso PLANETARIO con il formato full dome, viaggerete per il nostro sistema solare e non solo, con i video dell'ESO Supernova planetarium e dell'associazione italiana planetari.

E per finire il nostro astronomo di fiducia, il preparatissimo Giuseppe Nicosia, con i nostri potenti telescopi per osservare con i vostri occhi le meraviglie del cielo di Dicembre.

Il prezzo 10 € a persona, gratis fino ai tre anni. Prenotazione OBBLIGATORIA al 3485205905 o al 095382529.