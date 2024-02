Micromania ed il museo della scienza

Micromania e il museo della scienza. Sabato 24 Febbraio si parte per un viaggio nel microverso e ….non solo. Due attività stimolanti e divertenti per tutti grandi e piccini. Un viaggio nel piccolo, lo sapevate che gli esseri umani hanno in comune con una banana il 60% del DNA?

Imparerete ad estrarre il DNA appunto da questo frutto, osserverete al microscopio gli oggetti come non li avete mai visti e altro ancora in un laboratorio costruttivo e divertentissimo. Ancora le porte del più grande museo della scienza di Sicilia saranno aperte per ammirare gli oltre 100 exibit interattivi.

Accompagnati dalle nostre bravissime guide scientifiche, un viaggio tra illusioni ottiche, paradossi meccanici, effetti elettromagnetici e altro ancora che vi farà apprezzare la scienza come mai avete fatto prima.