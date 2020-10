“Mieloma ti sfido – Io non mi lascio cadere”, la campagna di sensibilizzazione sul Mieloma Multiplo, arriva a Catania il 27 ottobre 2020. La campagna è promossa da AIL (Associazione Italiana contro Leucemie-Linfomi e Mieloma) e La Lampada di Aladino onlus, realizzata con il contributo non condizionante di Celgene e con il patrocinio di: CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano), GIMEMA (Gruppo Italiano Malattie EMatologiche dell’Adulto), GITMO (Gruppo Italiano per il Trapianto Midollo Osseo, cellule staminali, emopoietiche e terapia cellulare), e FIS (Federazione Italiana Scherma). Testimonial dell’iniziativa: Aldo Montano, medaglia d’oro individuale nella sciabola ai Giochi Olimpici di Atene 2004.

Cosa c’entra la scherma con il Mieloma? Come nella scherma, il duello con il Mieloma è fatto di attacco e difesa, di stoccate date e ricevute, di momentanee cadute, che si possono evitare e da cui ci si può rialzare. Per questo nasce l’installazione “I Duellanti”, due sagome che si sfidano su una pedana illuminata, veicolo dei messaggi della campagna e dei ritratti di pazienti e delle loro sfide. La campagna sarà presentata in una conferenza stampa martedì 27 ottobre alle ore 11, in modalità remota, alla luce del distanziamento sociale dovuto all’attuale emergenza sanitaria.

Interverranno alla conferenza stampa web: Sergio Amadori, Presidente nazionale AIL; Davide Petruzzelli, Presidente Lampada di Aladino; Riccardo Bottino, Presidente AIL Catania; Francesco Di Raimondo, Direttore Divisione Clinicizzata di Ematologia, A.O.U. Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, Catania; Concetta Conticello, Dirigente Medico, Divisione Clinicizzata di Ematologia, A.O.U. Policlinico “G. Rodolico-San Marco”, Catania; ed il testimonial della campagna: Aldo Montano. "I DUELLANTI” verrà allestita in piazza Università da martedì 27 a giovedì 29 ottobre e ha il patrocinio del Comune di Catania e della Regione Sicilia.

L’installazione itinerante ha l’obiettivo di trasmettere ai cittadini il messaggio: unirsi nella sfida contro il Mieloma Multiplo ed aiutare i pazienti a non cadere. Per diffondere la campagna attraverso i canali social, i cittadini sono invitati ad unirsi alla sfida scattando un selfie nei pressi dell’installazione e condividendolo sui propri profili social insieme all’hashtag #iotisfido.