Mille e mille storie con Raimondo

Un nuovo appuntamento per stare insieme fantasticando tra le storie con il nostro caro amico Raimondo Vecchio, abile narratore e divertente accompagnatore di tutti, grandi e piccini.

Da non perdere.

L'evento si svolgerà all'esterno della nostra libreria, in via Renato Imbriani 183 a Catania e si potrà partecipare SOLO su prenotazione.

Per bambini dai 5 anni in su e a pagamento.

Sarà garantita (tassativamente) la massima attenzione in tema di distanze di sicurezza e misure di igiene, in adeguamento con le normative vigenti

