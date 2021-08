'Le mille e una notte per l'Africa'

QUANDO: 27 agosto 2021. DOVE: Sotto il cielo stellato di una bellissima Catania le atmosfere italiane incontreranno le meraviglie di una terra magica e incantevole quale l'Africa attraverso la scoperta di: CIBO, COLORI, SUONI e PROFUMI. COME FARE PER PARTECIPARE? 1) conferma la tua presenza chiamando al 0951 69 33 733 2) invia una mail di conferma all' indirizzo merishaforkenyaodv@gmail.com indicando il numero dei partecipanti. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 55 € a persona. PER INFORMAZIONI TECNICHE PUOI CHIAMARE IL 0951 69 33 733 O INVIARE UNA MAIL A: merishaforkenyaodv@gmail.com. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto per supportare #progettiumanitari in KENYA.

