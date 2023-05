Milo, successo per lo spettacolo-omaggio a Franco Battiato

Il freddo e poi la pioggia non hanno scoraggiato i tanti estimatori che ieri sera hanno raggiunto Milo per assistere all’emozionante spettacolo ‘Una stella di nome Franco in Paralleli Universi’, andata in scena, in piazza Belvedere, nell’ambito della rassegna ‘Franco Battiato: Le radici dell’essenza’, organizzata a Milo dal Centro Studi di Gravità Permanente, in omaggio al cantautore scomparso due anni fa, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Milo, e con il patrocinio dell’assessorato regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e dell’Assemblea regionale siciliana. Tratto dalla fiaba ‘Stellastellina e l’anemone Blu’, scritta da Luigi Mantovani con le illustrazioni di Franco Battiato, lo spettacolo è stato realizzato in collaborazione con la Compagnia ‘Apriti Sesamo’ e con il coordinamento di Fiorella Nozzetti, presidente del Centro di Gravità Permanente. Tra i protagonisti l’attore Sandro Vergato, voce narrante, il maestro Mario Pappalardo, i cantanti Giusy Zappa e Fabio Barra, i danzatori Valentina Marchese e Alessandro Caruso, Grazia Cernuto, per le danze sacre orientali, e Filippo Destrieri, storico tastierista di Franco Battiato, che ha realizzato gli arrangiamenti musicali originali. “Nonostante il freddo e la pioggia, caduta dieci minuti prima della conclusione dello spettacolo – commenta Fiorella Nozzetti – gli spettatori sono rimasti fino alla fine. Questo per noi significa tanto. Abbiamo lavorato con grande impegno a questo spettacolo, che ha debuttato a Milo in prima nazionale, e siamo felici che il pubblico abbia apprezzato”. Nella terza ed ultima giornata della rassegna, questa mattina alle ore 10 e 30, nel Centro Servizi ‘Cav. Salvatore Arcidiacono’, si è svolto il seminario di musica sacra e persiana ‘La spirale della rosa’, condotto da Grazia Cernuto. L’omaggio musicale di questa sera, invece, ‘Ciao…Franco’, realizzato dall’Accademia musicale Bma e previsto in piazza Belvedere, è stato rinviato a data da destinarsi per le avverse condizioni meteo.

