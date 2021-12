Mineo, tutto pronto per il “Parnaso Siculo Book Fest” dal 10 al 12 dicembre: gli ospiti e il programma

Tutto pronto per il “Parnaso Siculo Book Fest” che, dal 10 al 12 dicembre 2021, ritorna a Mineo con un ricco programma di incontri con autori del panorama letterario nazionale, itinerari turistici, mostre fotografiche e reading. L’evento, ideato da Mario Luca Testa (esperto in Culture Visuali e Progettista Culturale) e organizzato dall’Associazione “Circolo S. Agrippina”, sarà ospitato dal Circolo di Cultura “L. Capuana” e dalla Chiesa “S. Pietro”.



Il “Parnaso Siculo Book Fest”, con il patrocinio della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e del Comune di Mineo, prende il nome dall’appellativo “Parnaso Siculo” che Giambattista Vico attribuì alla città di Mineo per la vocazione della stessa nel dare i natali a poeti e letterati.



L’apertura del festival è dedicata a Dante Alighieri con la proiezione del cortometraggio animato “E riturnammu a vidiri i stiddi”, prodotto da Mo.Se. di Federica Novella e Salvatore Salerno in occasione delle celebrazioni del 700° anniversario della morte dello stesso Dante.



Nel dettaglio, la tre giorni avrà in programma video documentari “Frammenti di Mineo” curati da Seby Siragusa e Mo.Se., una rubrica dedicata alla città che ospita il Festival. Sempre a Mineo è dedicato un Trekking urbano storico-letterario dal titolo “I luoghi di Luigi Capuana”. Un excursus di opere capuaniane da vivere in prima persona nei luoghi che hanno ispirato la produzione letteraria del verista.



La chiusura della tre giorni è affidata alla seconda edizione della “Notte Bianca delle Chiesa a Mineo” che vedrà tra i suoi protagonisti l’ensamble di fiati a cura dell’Associazione Musicale “Banda L. Pescetti” di Mineo diretta dal Maestro Raimondo Terranova, Simone Digrandi e altri ospiti che si succederanno tra musica e reading.



Nelle giornate in cui si svolgerà il “Parnaso Siculo Book Fest” sarà possibile visitare la “Casa Museo Luigi Capuana”, un confronto sulla letteratura contemporanea non può prescindere dal misurarsi con i cimeli di un fine intellettuale tutto da rivalorizzare qual è lo stesso Luigi Capuana.



Il “Parnaso Siculo Book Fest” è realizzato grazie alla collaborazione con Circolo di Cultura “Luigi Capuana”, Associazione musicale “Banda L. Pescetti” – Mineo, Parrocchia San Pietro – Mineo, Associazione Mediterraneum, Mo.Se., Obiettivo Grammichele



IL PROGRAMMA COMPLETO



Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in streaming sul canale Youtube Parnaso Siculo.



Venerdì

10 dicembre

Circolo di Cultura “Luigi Capuana”

Ore 16:45

Frammenti di Mineo

Documentario a cura di Seby Siragusa e Mo.Se.



Ore 17:00

Apertura Festival

Omaggio a Dante

Proiezione video e Reading



Ore 17:30

Conversazione

tra Martina Testa, traduttrice

e Nicola Lagioia, scrittore e conduttore radiofonico,

direttore del Salone Internazionale

del Libro di Torino dal 2017



Ore 18:30

Presentazione del libro

Come treni alla stazione

di Manuela de Quarto

ed. Land Editore



Ore 20:00

Presentazione del libro

Salvatore Santoddì

di Salvatore Santoddì

ed. L’Inedito





Sabato

11 dicembre

Chiesa “San Pietro”

Ore 18:30

Presentazione del libro

Era domani

di Emanuele Canino, Alberto Castro, Daniela D’Arrigo,

Alfio Garozzo, Giuseppe Pagano

ed. The Dead Artist Society - DAS



Ore 20:00

Presentazione del libro

Madonie. L’arte e la storia

di Salvatore Anselmo

ed. Kalòs



Ore 21:00

Frammenti di Mineo

Documentario a cura di Seby Siragusa e Mo.Se.



Domenica

12 dicembre

Circolo di Cultura “Luigi Capuana”

Ore 11:30

Invito alla lettura

degli autori locali contemporanei

con Miriam Infantino e Mario Pitari



Ore 16:45

Frammenti di Mineo

Documentario a cura di Seby Siragusa e Mo.Se.



Ore 17:00

Presentazione del libro

La maga Saraghina

di Evelina Barone

Ed. Kromatoedizioni



Ore 18:30

Presentazione del libro

Il ricercatore di parole

di Marco Raccuglia

Ed. Kromatoedizioni



EVENTI COLLATERALI

10 - 11 - 12 dicembre

Circolo di Cultura “Luigi Capuana”

dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Il silenzio delle tradizioni

Mostra Fotografica

a cura di MoSe



Salone Parrocchiale “A. Novità”

via Luigi Capuana, 51

dalle ore 10:00 alle ore 12:00

e dalle ore 16:00 alle ore 20:00

Mineo

Collettiva Fotografica

a cura del gruppo “Obiettivo Grammichele”



12 dicembre

Ore 10:00

Partenza da Piazza Buglio

Trekking urbano “I luoghi di L. Capuana”



Ore 20:00

Chiese della città di Mineo

NOTTE BIANCA DELLE CHIESE



Programma Apertura della Casa Museo “Luigi Capuana”



10 - 11 dicembre dalle ore 16:00 alle ore 20:0012 dicembre dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 20:00 alle ore 24:00