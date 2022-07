Misterbianco, al via le selezioni per Miss Italia 2022

Si terrà sabato 30 luglio alle 21, nel piazzale dell'auditorium Nelson Mandela in via Barone, a Misterbianco con il patrocinio del Comune la selezione Miluna dell'edizione 2022 di Miss Italia. Presenteranno Antonello Consiglio e Giada Ramè. Per chiunque volesse partecipare alla selezione, l’iscrizione è gratuita e può essere fatta direttamente sul portale di Miss Italia al link www.missitalia.it. Nel corso della serata su iniziativa della testata giornalistica Misterbianco Channel diretta da Orazio Ardizzone, saranno premiati tutti i giovani centisti residenti a Misterbianco che hanno conseguito il diploma.