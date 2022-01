Mystery Tour: Bellini, Amore e Morte

Appuntamento ore 19.00 in Piazza Duomo (davanti alla Cattedrale). Evento a cura dell’Associazione Etna‘ngeniousa con la partecipazione straordinaria dell’attrice Barbara Gallo. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 15.00 (include la guida, un attore ed una dolce sorpresa). L’evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Obbligo di portare con sé la mascherina.

POSTI LIMITATI. PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai nostri contatti • 338.1441760 / 333.9119648 • asso.etnangeniousa@gmail.com • mysterytourcatania@gmail.com.