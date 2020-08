Un percorso nella memoria, fra suggestioni e personaggi che ci verranno incontro attraverso strade, vicoli e cortili di Catania. Storie sospese, avvolte dalla nebbia del tempo. Misteri irrisolti e delitti troppo atroci per poter solo essere concepiti. Le cronache catanesi degli anni '20 raccontano alcuni dei più controversi casi giudiziari della nostra città. Riviviamoli fra le ultime luci del tramonto e le ombre della notte. MYSTERY TOUR: COLPEVOLE O INNOCENTE? Venerdì 28 Agosto ore 20.00. Appuntamento in Piazza Borsa, sui gradini della Camera di Commercio. ITINERARIO • Incontri a sorpresa • La città profumava di fiori • Colpevole o Innocente??? • La tragica fine del poeta • "Tra le spire tenebrose di un delitto orrendo" • La città in bianco e nero. Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria dell'attore Francesco Bernava. CONTRIBUTO € 15.00 - include la presenza di un attore e una guida, ed un brindisi finale tutti insieme.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ai nostri contatti 338.1441760 / 333.9119648, asso.etnangeniousa@gmail.com. Non fanno fede i "parteciperò" su FB. L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Obbligo di portare con sé la mascherina