Tornano a squarciarsi le ombre della notte per il più misterioso dei tour catanesi. Storie sospese in una dimensione altra, fra spazio e tempo, tra luce e tenebra.

La città dell’Elefante ad ogni angolo nasconde vicende tenebrose abitate da personaggi misteriosi, che le conferiscono un’atmosfera magica e carica di fascino. Catania è pronta a svelarti i suoi segreti! Sei pronto a sfogliare il millenario libro della storia della città, soffermandoti sulle pagine meno conosciute e più temute?

MYSTERY TOUR: OMBRE NELLA NOTTE - Venerdi 17 Marzo 2023 - Appuntamento in Piazza Duomo ore 19.30 (davanti al Palazzo degli Elefanti). Evento a cura dell’Associazione Etna ‘ngeniousa. Con la partecipazione straordinaria dell'attrice Barbara Gallo. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE € 15.00 (include la guida, un attore ed una dolce sorpresa).

L’evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti. Qualora foste costretti a disdire la prenotazione, vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare. Obbligo di portare con sé la mascherina.

