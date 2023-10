A Catania si gioca al maxi Monopoly

Un grande, maxi Monopoly: a chi non piacerebbe giocare al gioco di società più famoso al mondo in una versione insolita e più immersiva? Nel mese di novembre sarà possibile trasformarsi in una vera e propria pedina di Monopoly, divertirsi tra imprevisti e probabilità in una postazione gioco veramente maxi.

A Porte di Catania si gioca a Monopoly

Ogni weekend, dal 3 al 19 novembre, delle appassionanti gare di Monopoly, il classico e storico gioco da tavolo amato da grandi e piccini, animeranno la città di Catania presso una location esclusiva, un'esperienza unica e gratuita dedicata ai visitatori di tutte le età. L'attività ludica e divertente si terrà presso il Centro Commerciale Porte di Catania (Strada Statale Gelso Bianco) in cui sarà presente una versione maxi del gioco.

Porte di Catania è pronto a trasformarsi in un enorme tabellone di gioco a grandezza naturale con una divertente iniziativa che porterà allegria, sorrisi e - perché no - un pizzico di competizione al Centro Commerciale di Catania. Con “Monopoly”, i visitatori di tutte le età potranno cimentarsi nel gioco più famoso del mondo con una meccanica a squadre, un maxi tabellone e dei live character che renderanno l’esperienza ancora più coinvolgente.

Come partecipare

L’evento si svolgerà nei weekend dal 3 al 19 novembre: venerdì dalle ore 16.30 alle 19.30, sabato e domenica dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 16.30 alle 19.30. La partecipazione è gratuita e semplicissima: non occorre nessuna prenotazione o registrazione, basterà iscriversi presso il Desk installato vicino al tabellone di gioco. Il personale addetto sarà presente i giorni dell’evento, mezz’ora prima dell’inizio delle attività. Una volta iscritti, i partecipanti tireranno i maxi dadi, avanzeranno nelle caselle e affronteranno gli iconici “imprevisti e probabilità” del gioco, cercando di arrivare primi al traguardo.

Per saperne di più è possibile consultare il sito portedicatania.it e le pagine social del Centro Commerciale, sempre aggiornate e ricche di contenuti.