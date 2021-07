Monte Ilice sotto le stelle sulle tracce del Verga

Sharing Sicily propone una passeggiata naturalistica fuori dai circuiti turistici, dal crepuscolo alle stelle, che coinvolgerà il Monte Ilice, cono vulcanico inattivo sul versante sud-orientale dell’Etna, luogo immerso nella natura e conosciuto anche per lo struggente romanzo verghiano: Storia di una capinera.Accompagnanti dalla guida Iorga Prato, al trekking naturalistico ( livello facile, per tutti) sarà affiancato un viaggio storico-letterario dove rivivremo il romanzo del Verga, anche grazie alle spiegazioni e alle letture di alcuni passi di "Storia di una CAPINERA".

A fine escursione, ci fermeremo nei pressi del Rifugio sito nel punto di partenza, consumeremo la cena al sacco e, quando il crepuscolo lascerà spazio alle stelle, alzeremo lo sguardo e le osserveremo, con la nostra guida Iorga che vi fornirà alcune suggestive spiegazioni in tema di costellazioni, pianeti e stelle.

La data scelta è piu' idonea della notte di San Lorenzo per "avvistare" una stella cadente, in quanto la luna sarà meno luminosa rispetto alla notte dl 10 agosto. Equipaggiamento: scarponcini da trekking (o in extremis scarpe da tennis), felpa in zaino, cappellino, borraccia con acqua (1 litro e mezzo almeno!), cena al sacco a cura dei partecipanti, torcia elettrica. Trekking adatto a tutti, livello facile.

Meeting point Piazza direttamente ad inizio sentiero ore 17:30. Posizione: https://maps.app.goo.gl/3DsJHnrxSkvPUXDa9. Fine escursione ore 21:00 circa (la cena al sacco si svolgerà vicino alle auto, chi vuole puo' andare via). Prevista cena al sacco a cura dei partecipanti. Quota di partecipazione 10 euro a persona, 5 euro sotto 12 anni. Prenotazione tramite messaggio whatsapp 3913953279 oggetto " Monte Ilice 8 agosto" indicando nome, cognome, numero persone ed un recapito telefonico

