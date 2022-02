Monte Sona, rifugio di monte Manfrè - Grotta Lunga

Trekking naturalistico alla scoperta di un sentiero rilassante, immersi nella natura incontaminata, saliremo sul fronte lavico del 1983.

DETTAGLI DELLA GIORNATA - APPUNTAMENTO ORE 9,30 - Hotel Gemmellaro - Via Etnea, 160, 95030 Nicolosi CT - Si consiglia di portare con sé acqua abbondante, se il sole dovesse essere troppo caldo - LIVELLO DI DIFFICOLTA’: FACILE - ADATTO ALLE FAMIGLIE CON BIMBI Km 8 A/R CONTAPASSI: 11.000 (LIVELLO MOLTO ATTIVO). DISLIVELLO: 200 MT. ABBIGLIAMENTO: SCARPE DA TREKKING, pantaloni lunghi (o calzettoni), cappellino per il sole. Consigliati bastoncini telescopici, torcia per la grotta, barrette energetiche. L'ESCURSIONE SI SVOLGERA' PER UN MASSINO DI 20 PARTECIPANTI. Pranzo a sacco. Presenza di n. 1 Guida Naturalistica. CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE: € 10,00 Pagamento in loco.

PUOI PRENOTARE IN VARI MODI:

- Clicca sul bottone biglietti che trovi sull'evento, compila e stampa il tuo biglietto da presentare il giorno dell'escursione.

- Con messaggio WhatsApp o chiamata ai seguenti numeri: 393.4893559 (Aristide)

- Scrivendo una Email a: aristidetomasino@gmail.com

- Indicate sempre il nome e cognome, un recapito telefonico ed il numero dei partecipanti.

- Per ulteriori informazioni siamo a disposizione anche telefonicamente.

- Per motivi organizzativi vi preghiamo di darci conferma della vostra partecipazione entro sabato 26 Febbraio 2022.

- L'evento si svolgerà per un numero limitato di partecipanti, in conformità alle indicazioni di sicurezza vigenti.

- Qualora siate costretti a disdire la prenotazione vi preghiamo di comunicarlo in tempo utile, per dar modo ad altri di poter partecipare.

- Obbligo di portare con sé la mascherina.

- Aggiornamento per il coronavirus (COVID-19) di Excursions Etna.

- A causa del coronavirus (COVID-19), abbiamo apportato modifiche ad alcune delle nostre normative che potrebbero interessare i servizi che offriamo. ? https://www.excursionsetna.it/suggerimenti-prevenzione.../