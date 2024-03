Monu Gallery, da giovedi 7 marzo al via la stagione primavera/estiva

Dopo la pausa invernale, da giovedì 7 marzo riapre le porte la Monu Gallery, la galleria d’arte all’interno del Monumento ai Caduti del Lungomare di Catania. Direttore artistico è l’architetto Renato Basile che da anni - grazie a una convenzione con il comune di Catania - gestisce questo importante sito a cui ha dato una nuova vita riportandolo al centro di un più ampio progetto di rigenerazione urbana.

“In questi mesi ho ricevuto tante richieste da parte di molti artisti catanesi e non solo e siamo felici di ricominciare per una stagione che promette di riservare tante sorprese” dice l’architetto Basile. Primo artista di questo nuovo ciclo di mostre sarà Francesco Re Li Calzi con la mostra dal titolo “Come in cielo così in terra” a cura di Vittoria Mascellaro. Taglio del nastro alle 17 di giovedì 7 marzo per poi continuare tutti i giorni fino al 17 marzo ogni pomeriggio dalle 17 alle 20. Ingresso gratuito.

Ma non solo mostre aggiunge Basile: “in programma presentazioni di libri, incontri culturali ma soprattutto l’edizione 2024 di ‘Senza Remore’, il Festival che dedichiamo alla Cultura Siciliana. Questo luogo è di tutti e ognuno può trovare qui uno spazio per esprimere la propria voglia di arte. Mi permetto però di lanciare un appello: essendo uno spazio di tutti, tocca a tutti noi tenerlo pulito, prendercene cura, valorizzarlo”.