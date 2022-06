Dipinti e ceramiche custoditi nei musei regionali e civici, sculture e fotografie di artisti contemporanei. Le rappresentazioni artistiche di Sant’Agata e della festa che celebra il culto della patrona del capoluogo etneo saranno esposti nella mostra “Agata. Dall’icona cristiana al mito contemporaneo. I tesori dei musei regionali a Palazzo dell’Università”, che verrà inaugurata lunedì 20 giugno alle ore 17,30. L’esposizione è ospitata in alcune sale del Museo dei Saperi e delle mirabilia siciliane, al piano terra dell'edificio in cui ha sede il Rettorato, in piazza Università, a Catania.

Finanziata dalla Regione Siciliana attraverso l’assessorato dei Beni culturali e dell’identità siciliana, la mostra è ideata e organizzata dalla soprintendenza per i Beni culturali e ambientali di Catania in collaborazione con l’Università etnea (Sistema museale d’ateneo) e con la Fondazione Oelle Mediterraneo antico.