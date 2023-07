Mostra 'Viaggio intorno al volo'

Si intitola “Viaggio intorno al volo” la mostra collettiva che sarà inaugurata domani (venerdì 7 luglio), alle 17, nei locali del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane del Palazzo centrale dell’Università di Catania.

Un’esposizione tra dipinti, stampe digitali, sculture e video-documentari ispirata alle imprese di Angelo D’Arrigo - deltaplanista, scienziato del volo ed etologo morto nel 2006 nel tragico incidente di un aereo su cui viaggiava come passeggero – al quale gli artisti Francesco Arena, Erick Barbà, Annamaria Castrogiovanni, Orazio Coco, Francesco Gennaro, Virginia Scalisi, Silvia Scelsa, Giuseppina Toscano e Luca Zuppelli hanno voluto tributare un omaggio per comunicare le proprie fantasie, speranze, sogni e paure sul mito del volo, un desiderio antico come l’umanità.

Alla cerimonia di inaugurazione della mostra saranno presenti, tra gli altri, la presidente della Fondazione Laura Mancuso, moglie di Angelo D'Arrigo, e le docenti Germana Barone (delegata al Sistema museale d’Ateneo) e Alessia Tricomi (delegata alla Terza missione) dell’ateneo catanese.

La mostra, organizzata dalla Fondazione Angelo D’Arrigo con la collaborazione del Sistema museale d’Ateneo, è curata da Antonio Di Salvatore e Alex Brown e ha l’obiettivo di ricordare e raccontare le imprese di questo straordinario “uomo volante” attraverso l’arte, sensibilizzando il pubblico su questo racconto tra scienza e avventura alla conquista dei cieli di tutto il mondo.

Sarà visitabile gratuitamente fino al prossimo 29 settembre.