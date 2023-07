Toni Campo espone a Caltagirone. L’omaggio del celebre fotografo di moda alla città delle grandi forme ceramiche, dei capolavori in terracotta e maioliche dell’Ottocento. Nei locali dell’Antica Pescheria (via degli Studi) sarà ospitata, dal 15 al 31 luglio, la mostra “My Heads, My Souls, Negative Positive”, uno dei capolavori nati dalla fantasia poliedrica di Toni Campo e Francesco Palazzolo.

La mostra è stata realizzata dall’associazione “La Corte del Vespro”, con il patrocinio del comune di Caltagirone.

Il vernissage è fissato per il 15 luglio, alle 18,30. Sarà presente il sindaco Fabio Roccuzzo. La mostra resterà aperta tutti i giorni fino al 31 luglio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 22.