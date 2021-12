Mostra 'Aspetta e spera' - Personale di Tiziana La Piana

Venerdì 17 dicembre 2021 alle ore 19,00 inaugura nell’Ex Merceria di Piazza Manganelli a Catania la mostra personale dell’artista Tiziana La Piana a cura di Giuseppe Stagnitta.

La mostra è intitolata “Aspetta e Spera” ed è il frutto di un anno di lavoro su 9 opere con le quali l’artista ci racconta lo smarrimento della città durante il lockdown, nei suoi vari momenti di vita quotidiana, con un linguaggio liquido e irreale che bene appartiene a quell’immaginario distaccato strettamente connesso al digitale. Figure ferme, come congelate, che ci raccontano la sospensione dell’attesa.

Figure rappresentate da un tratto semplice e lineare. Le opere saranno presentate senza un supporto (oggetto opera) che le vestirà, ma come pura immagine scaturita dal processo creativo dell’artista attraverso una pittura digitale, realizzata con la tavola Wacom e computer. Puri files studiati per essere fruiti attraverso piattaforme digitali, senza supporti di materia che possano distrarre e modificare il senso autentico dell’opera, e per cui presentate su schermi ad alta risoluzione che manterranno la loro vera natura. Una mostra che ci introduce nell’epoca in cui l’opera d’arte originale può essere un file jpeg, mentre le sue raffigurazioni fisiche (come stampe o proiezioni) sono riproduzioni secondarie.

Oggi nell’era dei social e agli albori del Metaverso, questa tecnica acquista un particolare interesse in chiave di Crypto Art. Le opere di vengono registrate su blockchain con un NFT (Non Fungible Token) criptato che contiene la firma dell'artista. Il token verifica l'autenticità dell'opera e un insieme di informazioni - l’ora della creazione, le dimensioni, la tiratura e il track record di eventuali vendite ed il suo legittimo proprietario. Quindi, un file digitale, grazie alla tecnologia blockchain, diventa un pezzo unico non riproducibile, garantendo all’artista anche i diritti di copyright dell’immagine frutto della sua creazione nelle vendite successive.

Tiziana La Piana è, molto probabilmente, la prima artista siciliana presente con le sue creazioni su OpenSea, il più importante marketplace di oggetti digitali al mondo. Le opere presentate alla mostra saranno visibili dal 17 dicembre sulla pagina https://opensea.io/assets/tlapiana. La mostra si concluderà il 17 aprile 2022.